Anatel realiza operação com a PF na zona Norte e fecha provedores de internet ilegais

Thyago Macedo Lívio Peixoto destacou que provedores clandestinos estão se alastrando pelo RN.

De acordo com o gerente da Anatel no Estado, Lívio Peixoto, a operação foi fruto de fiscalização do órgão de denúncias. Ele avalia que nos últimos tempos está havendo uma migração da pirataria da radiodifusão para a internet. “Se antigamente, em períodos eleitorais nós fechávamos muitas rádios ilegais, agora não tivemos nenhum caso. No entanto, os provedores de internet clandestinos têm se alastrado assustadoramente”, disse.Por esse motivo, a Anatel intensificou nos últimos meses a fiscalização. “Com isso, nós identificamos pelo menos 20 pontos na zona Norte de Natal em que pessoas exploravam o serviço de maneira irregular”. Lívio Peixoto explicou que os piratas da internet agem da seguinte forma: “eles fazem a assinatura de um provedor legalizado, puxam o sinal em um rádio ou roteador e, através de uma antena de grande potência, vendem internet para toda a comunidade”.Essa prática tem gerado prejuízos incalculáveis, segundo o gerente da Anatel. “A única pessoa que sai ganhando com isso é o clandestino. Ele compra uma assinatura que custa em média R$ 70 e vende para mais 20 ou 30 pessoas, por um preço bem abaixo que varia entre R$ 30 e R$50. Ou seja, o consumidor desse produto está comprando gato por lebre. Isso porque a velocidade de internet que ele compra é baixa por está sendo divida com outras pessoas”, destaca.Em um dos casos, no bairro de Parque dos Coqueiros, a Agência de Telecomunicações descobriu o caso de um homem que vendia a internet pirata para 300 pessoas da região. “Ou seja, esse era um negócio altamente lucrativo”, ressalta Lívio. Talvez por isso, o proprietário de um provedor regularizado que funciona na zona Norte foi vitima de um atentado e ameaçado de morte.“Depois que nós fechamos alguns pontos naquela região, as pessoas que estavam irregulares acreditaram que as denúncias tinham partido do provedor que é legalizado. Mas, não foi. Apesar disso, o homem teve seu carro fuzilado, a frente da sua empresa atingida por vários tiros e foi ameaçado de morte. Com isso, nós tivemos que solicitar ajuda da Polícia Federal e um inquérito policial está sendo feito para apurar o fato”, afirmou.A Anatel avalia que muitas empresas legalizadas têm sido vítima dos piratas não só em Natal, mas, principalmente, no interior do Rio Grande do Norte. Lívio Peixoto frisou que a fiscalização em outras cidades tem sido constante, mesmo assim, a audácia dos piratas continua. “Em João Câmara, nós tivemos um caso em que fechamos o local, apreendemos o material e, no outro dia, recebemos uma denúncia de que o provedor já estava funcionado de novo com outros equipamentos”.O gerente da Anatel alerta que todo cuidado deve ser tomado na hora da escolha do provedor de internet. Ele explicou que não adianta a população tentar comprar um serviço mais barato se ele é ilegal e vai oferecer baixa qualidade, além de que pode ser fechado a qualquer momento.Lívio Peixoto afirmou que na página da Anatel na internet o órgão disponibiliza uma lista com o nome de todas as empresas que são autorizadas a prestar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). Para consultar a lista clique aqui