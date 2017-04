Doze dos treze vereadores acusados na Operação Impacto disputarão a reeleição

Doze dos treze vereadores que são acusados de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Impacto disputarão a reeleição. Apenas o vereador Emílson Medeiros (PPS), considerado um dos mentores do esquema, não estará no pleito.Entre os vereadores acusados, sete estão entre os 10 mais votados da Casa (1º Renato Dantas, 2º Adão Eridan , 6º Dickson Nasser, 7º Aquino Neto, 8º Emílson Medeiros, 9º Aluísio Machado e 10º Geraldo Neto), além do atual presidente da Câmara, Dickson Nasser.De acordo com a lei eleitoral, apenas os parlamentares que têm condenações transitadas em julgado (quando não cabe recurso) são impedidos de disputar a eleição, o que não é o caso de nenhum dos acusados na Operação Impacto.