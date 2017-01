Noite de samba no Seis e Meia com Só Pra Contrariar e Roda de Bambas

Divulgação Grupo potiguar Roda de Bambas é uma das atrações desta terça-feira (8), no Seis e Meia.

O grupo Só Pra Contrariar foi criado em 1989 na cidade de Uberlândia e agora em 2008 completa 19 anos de carreira. Desde o seu primeiro álbum, lançado em 1993, o SPC vem atingindo marcas surpreendentes, vendendo mais de 16 milhões de discos.Somente o CD “Só Pra Contrariar”, lançado em 1998, atingiu o recorde de 3 milhões de cópias vendidas.Com a saída de Alexandre Pires e a chegada de Fernando Pires - nos vocais desde 2004 — o SPC investiu numa música mais pop, com baladas românticas e o balanço novo do black-samba. Com essa imagem mais sofisticada, dando ênfase às interpretações românticas, o grupo também apostou em arranjos mais caprichados.O Só Pra Contrariar lança agora em 2008 o CD “Seguindo em Frente”, que conta com as participações de Rio Negro & Solimões, Guilherme & Santiago, João Júnior e Alexandre Pires. O show, que leva o mesmo nome do disco, reúne as músicas inéditas com principais sucessos do grupo.Já o Roda de Bambas é um quinteto de samba criado há cinco anos e desfila no repertório sambas inéditos e clássicos do gênero. A banda é composta por Debinha (voz), Pacheco Júnior (cavaco), Zezinho (percussão), Délcio (violão) e Roberto Cabanhas (Tan-Tan de marcação).No repertório, músicas de Noel Rosa, Ataulfo Alves, Adoniran Barbosa, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Agepê, Chico da Silva, João Nogueira, entre outros.O primeiro CD é um registro de 30 anos de samba e tem como destaque a música "“Quando a Primavera Chegar”", de autoria de Zezinho. O CD tem a participação de Carlos Zens, com “"O Meu Samba é das Rocas", e da cantora Lucinha Lira, que interpreta "“Alguém me avisou"”.Os shows começam às 18h30, no Teatro Alberto Maranhão, Ribeira. Os ingressos estão à venda na bilheteria do TAM ao preço de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (para estudantes, idosos a partir dos 60 anos e professores do município de Natal com identidade funcional).O Projeto Seis & Meia é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto.

Projeto Seis e Meia: Roda de Bambas e SPC



