Milhares de pessoas protestam contra o racismo em Boston

Spencer Platt/AFP Manifestantes organizaram ato contra comício pela 'Liberdade de Expressão' promovido por porta-vozes da extrema-direita.

Milhares de pessoas em Boston, nos Estados Unidos, fizeram protestos neste sábado (19), contra um comício de "liberdade de expressão", promovido por porta-vozes da extrema-direita. As manifestações antagônicas motivaram a mobilização de centenas de policiais para evitar confrontos como aquele que resultou na morte de uma mulher na manifestação de supremacistas brancos na Virgínia, na última semana.





O número de manifestantes aumentou exponencialmente quando a marcha, com milhares de pessoas, chegou ao parque Boston Commom. Aproximadamente 500 policiais colocaram barricadas para evitar que veículos entrassem no parque, o mais velho da nação. Para manter os dois grupos separados, também foi construído um cordão em volta do local do comício.

Os confrontos violentos da semana passada em Charlottesville, Virgínia, onde uma mulher foi morta em um atropeamento após batalhas sangrentas nas ruas, acentuaram tensões raciais já inflamadas por grupos de supremacia branca marchando mais abertamente em comícios pelos Estados Unidos.

Organizadores do comício deste sábado em Boston disseram que seu evento seria pacífico.

"O ponto disso é ter um discurso político em todo o espectro, conservador, libertário, centrista", disse Chris Hood, morador de Boston de 18 anos que está entre a multidão de algumas dezenas de pessoas que pretende se juntar ao comício de Liberdade de Expressão.

Além do comício de Boston e da contra-marcha, protestos também são esperados no Texas neste sábado, com o Black Lives Matter de Houston realizando um comício para remover um monumento do "Espírito dos Confederados" de um parque e ativistas de direitos civis em Dallas planejando um comício contra a supremacia branca.

Autoridades de Boston também pretendem colocar bloqueios de estrada para evitar ataques à manifestação.