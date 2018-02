Zagueiro do América na mira do STJD Emerson foi enquadrado no artigo 254 por praticar jogada violenta e como pena pode ser suspenso de duas a seis partidas.

Depois de respirar aliviado com a saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o América teme por desfalque na zaga. Expulso na derrota para o Brasiliense, em 29 de agosto, o zagueiro Emerson será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



O atleta terá que responder por jogada violenta na próxima sexta-feira, dia 3 de outubro, em sessão da Quarta Comissão Disciplinar, a partir das 14h.



O jogador já cumpriu suspensão automática na vigésima terceira rodada da competição, quando o time potiguar foi derrotado por 2 a 0 pela Ponte Preta. Caso receba a pena mínima, o zagueiro não poderá estar em campo no próximo jogo do alvirrubro, contra o Fortaleza, no sábado, dia 4 de outubro.



De acordo com a súmula da partida, aos 44 minutos do segundo tempo, Emerson foi expulso de campo ao receber o segundo cartão amarelo, por ter atingido o adversário com um calço por trás. Na primeira advertência, o jogador cometeu o mesmo tipo de jogada.



Emerson F. de Barros Freitas Carvalho foi denunciado no artigo 254 (Praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), cuja pena é de duas a seis partidas de suspensão.



Depois de estar assombrado pelo fantasma do Rebaixamento, o América de Natal conseguiu sair das quatro últimas posições da Série B. O clube está um ponto à frente de Criciúma e Marília os dois primeiros da lista de candidatos a Série C, com 30 pontos ganhos.



Fonte: STJD