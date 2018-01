América "na pressão" contra o Juventude Alvirrubro precisa vencer jogo do sábado para não se complicar ainda mais na série B. Diretoria se reuniu com comissão técnica e cobrou explicações para últimos resultados.

O treinador Ruy Scarpino teve uma conversa com o grupo de jogadores do América onde repassou a eles o que foi discutido durante a reunião que participou com o G4 americano e o presidente José Rocha onde foram cobradas explicações para os últimos resultados do time.



Em entrevista à Rádio Globo, o treinador falou da “necessidade de vitórias na competição e também questões gerais”. Scarpino citou a classificação do alvirrubro no campeonato e mostrou aos atletas “certa preocupação com o momento onde as coisas se definem”.



Ele espera “fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo” contra o Juventude, no Machadão. Para o confronto contra os gaúchos, Ruy Scarpino terá quatro desfalques:

Robson Vandinho, Júlio Terceiro e Max vão cumprir suspensão decorrente de cartões tomados contra o Paraná.



Além disso, Souza, Luis Maranhão e Maisena estão no Departamento Médico e serão reavaliados nesta sexta-feira (26) para saber se tem condições de jogar no sábado (27). O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, América e Juventude a partir das 16h.