Prefeito de Guamaré é afastado do cargo mais uma vez Justiça determinou que Dedé Câmara deixasse a Prefeitura por criar obstáculos para as investigações por improbidade administrativa.

O prefeito de Guamaré, Dedé Câmara, foi afastado do cargo mais uma vez. A juíza Aline Daniele Belém Cordeiros Lucas entendeu que o prefeito estaria criando obstáculos nas investigações de improbidade administrativa a que ele e outros assessores estão submetidos. O vice-prefeito, Auricélio Teixeira, assumirá o cargo mais uma vez.



Ocupando o cargo devido a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu que Dedé Câmara não estaria atrapalhando as investigações, o prefeito deverá deixar o cargo ainda nesta semana, quando a Câmara Municipal deverá empossar Auricélio Teixeira.



“Ele continuava tirando computadores e documentos de dentro da Prefeitura para atrapalhar as investigações. Pelo que eu vi da decisão, acho que vou continuar no cargo até o fim deste mandato, pelo menos”, afirmou Auricélio Teixeira, que é candidato a prefeito do município.