Justiça Eleitoral proíbe repetição de inserção de Micarla e programa de Fátima Vídeo que mostra Fátima Bezerra (“União por Natal”) em debate realizado em 1996 e outro com mágicos que retira borboletas verdes da cartola tiveram objetivo de ridicularizar os candidatos.

O palanque eleitoral tem se transformado em palco de brigas com o acirramento da campanha eleitoral, que se aproxima da reta final. Utilizando metáforas, mensagens subliminares ou atacando diretamente, o programa das candidatas Fátima Bezerra (“União por Natal”) e Micarla de Sousa (“Natal Melhor”) têm se aproveitado das normas da Justiça Eleitoral, que não permitem censura prévia, para agredir uma a outra.



Na última sexta-feira (19), por exemplo, o programa de Micarla ocupou seis inserções na televisão com um trecho do debate transmitido em 1996, em que Fátima Bezerra diz que seria hipocrisia o candidato dizer que só o prefeito aliado de Fernando Henrique Cardoso, então presidente, conseguiria recursos para Natal. “Agora sim, é Fátima. Isso é incrível” encerra a inserção, que não foi assinada, como manda a Justiça Eleitoral.



No caso da propaganda de Fátima, o apresentador diz que a magia do programa de TV vai sumir após as eleições, e que o mundo real é o mundo de Fátima. Depois, alguém vestido de mágico retira borboletas verdes de sua cartola.



As duas propagandas foram impugnadas e impedidas de ser repetidas pela TV por "denegrir e ridicularizar" a imagem das candidatas. A proibição foi publicada em liminar neste domingo (21). O conteúdo, no entanto, já foi veiculado e atingiu milhares de eleitores.