Paraolimpíada já supera olimpíada em número de medalhas de ouro

Divulgação/CPB André Brasil conquistou, até o momento, duas medalhas de ouro na Paraolimpíada.

Na Olimpíada, o Brasil obteve um fraco desempenho, foram apenas três medalhas. Já na Paraolimpíada, até o momento, o Brasil já faturou oito medalhas douradas.Das três medalhas adquiridas na Olimpíada, uma veio da natação, com César Cielo, outra do atletismo, com Maurren Maggi, e a terceira, do vôlei de quadra — o inédito ouro conquistado pelas meninas.Das oito medalhas de ouro conquistadas na Paraolimpíada, a natação foi responsável por cinco - Daniel Dias (3) e André Brasil (2).No atletismo, Lucas Prado confirmou o favoritismo e subiu no alto no pódio. Na bocha, Dirceu Pinto conquistou a sétima medalha.A oitava medalha de ouro brasileira foi conquistada pelo judoca Antônio Tenório, nesta terça-feira (9). O ouro veio após a vitória por ippon sobre Karim Sardarov, de Azerbaijão, pela categoria até 100 kg.