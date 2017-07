PT e PMDB afirmam que não vão abrir mão do tempo de seus partidos na propaganda

Depois de tomar conhecimento de que os candidatos do PSB irão acionar a Justiça Eleitoral para tentar dividir igualitariamente o tempo dos partidos da coligação “União por Natal” entre os candidatos, Geraldo Pinto, o Geraldão, disse que a medida é uma tentativa de criar tumulto por parte dos membros do PSB que foram derrotados internamente.Segundo o dirigente petista, a decisão sobre a divisão do tempo dos candidatos de cada partido foi tomada ainda durante a discussão sobre a aliança, e os líderes partidários definiram que os partidos dividiriam o tempo de cada um entre os próprios candidatos.“Fizeram a condicionante de que o PT estivesse com eles (PSB) na proporcional, mas deixando claro que os tempos de cada partido seriam divididos entre os próprios candidatos. O PT não vai abrir mão do tempo que é destinado ao partido”, declarou Geraldão.A mesma postura teve o vereador Hermano Morais. De acordo com o dirigente partidário, houve a reunião entre os partidos durante a discussão sobre a aliança e o tema da divisão do tempo foi discutido, ficando definido que cada partido teria seu tempo mantido.“O PMDB dividirá o seu tempo de 3min15s entre os próprios candidatos. Foi o que ficou acordado”, afirmou Hermano Morais.A decisão quanto à propaganda eleitoral no Rádio e TV está a cargo da 4ª Zona Eleitoral. A ação dos candidatos do PSB deverá ser encaminhada à Justiça já no início da próxima semana.