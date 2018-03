Paulo César não entede bem sua dispensa Jogador afirma que ficou triste, mas não tem mágoa de ninguém, e ainda fez elogios à direção do clube.

Em conversa com a reportagem do portal Nominuto.com, o zagueiro Paulo César, dispensando ontem pela diretoria do ABC, deu uma lição de decência, de comportamento ético, e afirmou que está muito triste por deixar o clube, pois queria, sim, ficar até o final do ano, mas que não guardava mágoa de ninguém, pois queria sair como chegou, de cabeça erguida, e deixando as portas abertas e, quem sabe, um dia retornar.



"Triste sim, mas magoado não. No ABC só fiz amigos, e tive o prazer de trabalhar com um presidente sério, que sempre cumpre os compromissos e ainda espero um dia poder voltar, pois a torcida do ABC vai ser uma lembrança sempre muito feliz em minha vida de atleta profissional", foi assim que o zagueiro, antes ídolo da torcida, falou sobre sua rescisão contratual.



Paulo César narrou que chegou na segunda-feira e foi surpreendido com a informação de que deveria procurar a diretoria do clube.



"Não treinei e fui conversar com a direção, na verdade ainda não mantive contato com o presidente (Judas Tadeu), e confesso que fiquei surpreso com a decisão da diretoria. Afinal, fui o jogador que mais atuou em toda essa Série B. Estava, inclusive, disposto a fazer sacrifícios para permanecer, mas não recebi proposta para tal, portanto, espero acertar tudo e sair em paz, como cheguei’’, reafirmou.



O jogador também fez questão de ressaltar a lealdade do treinador Arthur Neto, que o procurou e explicou que iria deixá-lo no banco porque sabia ser natural a queda de produção pelo excesso de jogos, viagens e outros desgastes.



“Dos jogadores que inda estão no clube eu, sem dúvida, atuei mais que todos. E não tiro férias há três anos, terminei o Campeonato Carioca e vim direto para o ABC, natural então o cansaço de que fui acometido”, encerrou.



Diante do que foi dito pelo jogador, de forma aberta, séria e profissional, fica a pergunta, que deve ser de todos os abcdistas: o que realmente aconteceu que motivou a saída do jogador antes considerado um dos melhores nomes do time alvinegro?