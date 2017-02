Divulgação Jantar de Sant'Ana é realizado ao lado da Martiz

Esse ano são esperadas 800 pessoas para o evento. Ao todo são 30 voluntários trabalhando diretamente com a organização.Segundo Marcelo de Dália, organizador do jantar, “esse é um momento muito especial para a sociedade curraisnovense, pois os filhos de Sant’Ana retornam à sua terra para se confraternizar e reencontrar aqueles que aqui ficaram”.Seguindo a tradição, o jantar desse ano terá música ao vivo. A atração é o cantor potiguar Isaac Galvão, com o show “O Matulão”.