AIDS: “O sistema de tratamento está em choque” Segundo a coordenadora de DST/AIDS do Rio Grande do Norte, Carla Souza, os dois hospitais que oferecem o serviço não são mais suficientes.

Os quase dois mil portadores do vírus HIV do Rio Grande do Norte tem apenas duas opções para receber o tratamento: o hospital Giselda Trigueiro, em Natal, e o hospital Rafael Fernandes, em Mossoró. Diante da situação, a coordenadora de DST/AIDS do Rio Grande do Norte, Carla Souza da Silva, afirma: “o sistema de tratamento está em choque”.



Dos cerca de dois mil pacientes, mais de mil fazem o tratamento em Natal e pelo menos 300 em Mossoró. Para a coordenadora Carla Souza, o serviço estadual já não é mais suficiente para atender a demanda.



Segundo ela, para resolver o problema, haverá uma expansão da rede. Até dezembro, pelo menos seis municípios passarão a oferecer também o tratamento. “São municípios que fizeram convênio com o Ministério da Saúde para equipar as unidades”, explica Carla Souza.



Neste mês de junho, os profissionais que vão atuar na área receberam treinamento. Agora, os municípios estão programando como serão feitos os atendimentos. “Alguns municípios terão que esperar até novembro ou dezembro porque é ano eleitoral”, justifica a coordenadora.



De acordo com Carla Souza, no próximo ano, o Estado deverá pactuar com esses municípios para que os recursos sejam descentralizados.