Cuidado para não cair ao desembarcar

Fotos: Vlademir Alexandre Escada rolante, que há dias aguarda uma solução para voltar a funcionar.

A dona-de-casa mais zelosa sempre se preocupa na hora de receber uma visita. Arruma a casa para deixar uma boa impressão. Porém, esse tipo de imagem não se aplica aos visitantes que chegam a Natal.



O cartão de boas-vindas da cidade, o aeroporto Augusto Severo, oferece aos turistas uma banca de jornal fechada, uma escada rolante quebrada e muitas goteiras. Os empresários do turismo reclamam. A Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) está esperando pelas licitações para resolver os problemas de manutenção.



É desembarcar e em pouco tempo constatar a primariedade do Aeroporto Augusto Severo. Depois de passar seis meses para consertar um condicionador de ar quebrado, agora é a vez da escada rolante, que há dias aguarda uma solução para voltar a funcionar.



Uma loja de bebidas, assim como a Banca de jornal foi fechada. O que chama mais atenção para quem circula nas dependências do aeroporto é a grande quantidade de goteiras. Uma situação que pode acarretar acidentes, caso alguém escorregue no piso molhado.



O superintendente da Infraero, José Daniel Sobrinho, explica que os equipamentos devem ser ajustados através de licitações. A banca de jornal está fechada desde 15 de maio e se encontra em processo licitatório. O aluguel a ser cobrado no local é de no mínimo R$ 20 mil.



“É feita uma pesquisa em todos os aeroportos do Brasil e a licitação é jogada na praça. Pode ser o preço mínimo ou máximo. A Infraero apresenta um preço inicial base. O último proprietário da banca pagava R$ 20 mil. A licitação não pode ser menor que isso.”, apontou o superintendente, justificando o motivo para o alto custo do aluguel.

As goteiras demonstram a fragilidade da estrutura física do aeroporto, a Infraero relatou que está procurando resolver a situação. Porém, em decorrências das chuvas que assolam Natal, há mais de dois meses, ainda não possível sanar o problema. O conserto da escada rolante depende também de uma licitação para compra de uma peça importada, que chegou com problemas e precisou ser devolvida.



Em relação à imagem formada pelos turistas que chegam à cidade e se deparam com um aeroporto com esse tipo de problema, José Daniel acredita que não causa uma má impressão. "Acho que a goteiras são um pouco incomodas, mas a escada não. Temos uma escada comum, dois elevadores e uma rolante que sobe. Esse tipo de problemas vai sempre acontecer, porque usamos esses equipamentos 24horas",disse.



A promessa da Infraero é fazer uma reestruturação no Augusto Severo. “Faremos apenas uma adequação, porque com a chegada do aeroporto de São Gonçalo, esse vai fechar. Natal não tem demanda para dois aeroportos” colocou José Daniel.



A favor da privatização



“A falta de estrutura do aeroporto é péssima para o turismo do Estado”, constatou o secretário estadual de Turismo, Fernando Fernandes. Quem também concorda com a frase é o presidente do Pólo Turístico da Via Costeira, Mário Barreto, que considera os aeroportos brasileiros de péssima qualidade.



A Secretaria Estadual de Turismo (Sectur) coloca a privatização como opção para melhorar os serviços oferecidos nos aeroportos. “O Monopólio gera prejuízos”, disse Fernando Fernandes. Representando o empresariado de uma das principais áreas turísticas do Estado, Mário Barreto ressalta: "temos a taxa de embarque mais cara. Não sei para onde vai esse dinheiro".



A licitação na mira do Ministério Público



O Ministério Público Federal (MPF) ingressou no mês passado com uma ação civil pública contra a Infraero, contra o Movimento de Integração e Orientação Social (Meios) e contra o atual e ex-dirigentes dos dois órgãos. A ação, enviada à Justiça Federal, aponta irregularidades em contrato firmado para explorar o estacionamento do aeroporto Augusto Severo.



De acordo com o MPF, o contrato - assinado em 1993 - foi celebrado sem o procedimento licitatório necessário e sem qualquer justificativa legal para a dispensa da licitação. Atualmente, está em vigor o Termo Aditivo número 11/2006, que prorrogou o prazo contratual até 2010. O Ministério pediu, em caráter de urgência, que o contrato seja suspenso e que a Infraero abra processo de licitação pública para que a contratação seja legítima.



A Infraero justifica a dispensa de licitação, baseando-se exclusivamente no fato do Meios ser uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública. O MPF argumenta que a entidade não tem como objeto social a administração de estacionamentos, não é reconhecida como organização social e não possui contrato de gestão com órgãos públicos, fatores que são exigidos por lei.