Moto-taxista efetua três tiros contra a namorada e comete suicídio

Rodrigo Cavalcanti do Nascimento, 31, foi mais um homem a cometer crime passional. O moto-taxista, que era conhecido por “Adriano”, cometeu suicídio no início da tarde desta sexta-feira (4), mas, antes disso, efetuou três disparos de arma de fogo contra a companheira dele, identificada por Yasmin.O crime ocorreu na cidade de Goianinha e, apesar de ser atingida pelos três tiros, Yasmin foi socorrida e trazida para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, em Natal. A reportagem do

entrou em contato com a unidade de saúde e foi informada que a mulher está no Centro Cirúrgico e seu quadro de saúde é considerado delicado.De acordo com o agente de Polícia Civil, Raimundo André, da Delegacia de Goianinha, por volta do 12h30, Rodrigo discutiu com a companheira, sacou a arma e efetuou os três disparos. Em seguida, o moto-taxista atirou na própria cabeça.O policial informou que, mesmo ferido, o homem ainda caminhou por cerca de 40 metros e caiu. “Ele foi levado ao hospital da cidade, mas já chegou lá morto”, disse Raimundo André.O corpo de “Adriano” está na unidade hospitalar de Goianinha a espera do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep). O órgão informou que está a caminho da cidade.