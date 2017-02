Número de casos de dengue superam 34 mil no RN Mais de mil casos são suspeitos de dengue hemorrágica e 62 mortes.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) divulgou o boletim semanal de acompanhamento da dengue no Rio Grande do Norte. O levantamento aponta que foram notificados neste ano, 34.115 casos de dengue, sendo 1.065 com suspeita de Febre Hemorrágica da Dengue (164 confirmados). Segundo o boletim, das 62 mortes suspeitas, apenas seis óbitos foram confirmados com sintomas da dengue.



A Grande Natal concentra 16.721 casos notificados, dos quais 679 de dengue hemorrágica. Há suspeita que 22 pessoas morreram com sintomas de doença na região, mas somente um caso foi confirmado. Na capital foram registrados 11.500 casos, com 537 de FHD.



Nas regiões do Oeste e Vale do Açu, coordenadas pela 2ª Regional de Saúde, a dengue já acometeu 3.098 pessoas, com 50 suspeitas de FHD e 5 possíveis óbitos. O maior número de casos está em Mossoró, que notificou 1.342 casos de dengue clássica e mais 13 de FHD. Uma pessoa teria morrido vítima da dengue no segundo maior município do Rio Grande do Norte.



Atividades voltadas para o aperfeiçoamento dos profissionais de saúde no atendimento aos casos de dengue estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, será realizada no próximo dia 18, no auditório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), uma capacitação ministrada pelo infectologista Kleber Luz, para os médicos e enfermeiros da capital, visando o aperfeiçoamento da atuação no atendimento e diagnóstico da dengue.