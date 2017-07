FJA lança edital de Pontos de Cultura nesta quarta-feira (13)

Nesta quarta-feira (13), o Governo do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto, lança o Edital de Pontos de Cultura, dentro da programação do Seminário sobre o Plano Nacional de Cultura.O estado ganhará 53 novos Pontos de Cultura, que se somam aos 12 já existentes, numa parceria entre o Programa Mais Cultura do Ministério da Cultura e Governo do Estado. Ao todo, serão investidos quase R$ 10 milhões ao longo de três anos. Os Pontos de Cultura vencedores receberão R$ 120 mil de verba federal, e R$ 60 mil do governo do RN.O edital detalhado para participação estará disponível para consulta no site da FJA, na quinta-feira. As inscrições estarão abertas nos próximos 45 dias subseqüentes à publicação do Edital de Pontos de Cultura no Diário Oficial.Os Pontos de Cultura deverão funcionar como um instrumento de pulsão e articulação de ações e projetos já existentes nas comunidades do Estado, desenvolvendo ações continuadas em pelo menos uma das áreas de Culturas Populares, Grupos Étnico-Culturais, Patrimônio Material, Audiovisual e Radiodifusão, Culturas Digitais, Gestão e Formação Cultural, Pensamento e Memória, Expressões Artísticas, e/ou Ações Transversais.Poderão participar Pessoas Jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que sejam de natureza cultural como: associações, sindicatos, cooperativas, fundações privadas, ou instituições tituladas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Organizações Sociais (OS), sediadas e com atuação comprovada na área cultural no Estado do Rio Grande do Norte.Para dúvidas e esclarecimentos sobre os Pontos, a Fundação José Augusto está disponibilizando o e-mail [email protected] e os telefones (84) 3232-5317/ 5322, com atendimento das 09 às 13 horas.O lançamento oficial do Edital será às 19 horas, no Praia Mar Hotel (Ponta Negra), com a presença de Sérgio Mamberti, Secretário da Identidade e Diversidade Cultural do MinC.Outras informações sobre os Pontos de Cultura podem ser obtidas no site www.cultura.gov.br/culturaviva