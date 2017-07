MP recomenda cancelamento de contrato para fornecimento de quentinhas Promotor Wendell Beetoven alega que "esse documento trata do desvio de finalidade da Polícia Civil" e argumenta que verba poderia ser usada na "estruturação da polícia".

O Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou a suspensão de um contrato no valor de R$ 2,8 milhões firmado entre a Delegacia Geral de Polícia (Degepol) e uma empresa privada referente ao fornecimento de quentinhas para presos nas delegacias e policiais que trabalham nas carceragens.



O promotor Wendell Beetoven Ribeiro Agra disse que a recomendação foi baseada em uma sentença proferida na ação civil pública nº 001.06.026.377-7, que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública. “Esse documento trata do desvio de finalidade da Polícia Civil com os presos em delegacia, os desvios de função dentre outros pontos”, informou.



Ele foi além e afirmou que “uma sentença datada de 17 de abril que proibia que o contrato fosse firmado e mesmo com o conhecimento do documento, a Degepol assinou o documento com a empresa para o fornecimento dos alimentos”. “Isso foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição do dia 30 de julho”, informou. Para ele, a responsabilidade pelo fornecimento da alimentação aos presos deve ser arcada pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc).



Segundo o promotor, a recomendação visa evitar que o gestor (Degepol) responda por eventual desvio de finalidade. “A recomendação foi enviada ao delegado geral (Ben-Hur Cirino de Medeiros) para que o contrato fosse suspenso”, avisou. “Já recebi a resposta onde alegaram ingerência e que a Sejuc não se predispôs. Nisso, o delegado geral se sentiu ‘obrigado’ a firmar o contrato para que os presos não ficassem com fome”, completou Wendell.



Ele ressaltou que não quer “os presos passando fome ou coisa do tipo, mas que o dinheiro destinado à alimentação deles saia da pasta correta”. “A polícia já é prejudicada com os presos em delegacia”, atestou.



Wendell Beetoven argumentou que “essa verba poderia ser usada na estruturação da Polícia Civil, que está sucateada. Esse dinheiro (R$ 2,8 milhões) seria suficiente para informatizar a polícia.



Contudo, o promotor declarou que “o Tribunal de Justiça já foi avisado do fato e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), responsável por fiscalizar os recursos orçamentários, também será comunicado”.