PRF recupera mais três veículos

Policiais Rodoviários Federais, em uma fiscalização de rotina na BR-304, em Mossoró (RN), recuperaram dois veículos. O primeiro carro foi uma caminhonete Saveiro, de placas KLN-8995/PE, no Km 46, recuperado às 10h30, por ter mandado de busca e apreensão.Às 17h30, no Km 48, foi recuperada uma caminhonete D20, de placas MNA-2321/RN, conduzida por Izael Pereira de Araújo Filho, de 32 anos. O citado veículo apresentava numeração do chassi e do motor adulteradas.Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Mossoró. O terceiro veículo foi recuperado no Km 114 da BR 101, em São José de Mipibu (RN), às 18h40. José Wilson Lopes da Silva, de 31 anos, foi preso e encaminhado à delegacia de Plantão da zona Sul, em Natal, por conduzir a motocicleta Honda TITAN, de placa MXI 0256/RN.A moto apresentava a numeração do motor adulterada. Todos os veículos foram recuperados nesta quarta-feira (3).

*Fonte: Nucleo de Comunicação Social da PRF/RN.