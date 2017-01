Desempregado mata a namorada e comete o suicídio em Parnamirim

O desempregado Sandercleide Azevedo matou a namorada dele, a estudante Rayssa Batista de Lima, de apenas 14 anos, e em seguida cometeu o suicídio neste domingo (6) no Parque Industrial, bairro de Parnamirim. Segundo relato de familiares e amigos dos dois à polícia, o crime passional teria sido cometido por ciúmes.De acordo com parentes, Rayssa Batista vinha tentando acabar o relacionamento, o que não era aceito pelo companheiro. Diante da insistência dela em não continuar mais com ele, Sandercleide resolveu matá-la e se matar em seguida.Antes de se suicidar, o desempregado ainda escreveu um bilhete dizendo que Rayssa, agora, ficaria ao lado dele para sempre.Os dois corpos foram levados para o Itep e liberados para sepultamento após serem necropsiados. O local e a hora dos enterros ainda não foram divulgados pelas famílias dos dois.

Mais mortes

O Itep registrou outras duas mortes por assassinato neste domingo. José André dos Santos foi morto a tiros na travessa Santa helena, em Novo Horizonte, zona Norte de Natal. E um outro homem, que ainda não foi identificado, morreu após ser baleado na rua Antônio Cabral de Brito, em Extremoz. Em nenhum desses casos a polícia tem informações sobre os assassinos e as motivações dos crimes.