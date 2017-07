Lá vem o ABC "descendo a ladeira" - análise Time potiguar jogou muito mal e voltou a perder; resultado pôs o América na zona de risco.

Um time perdido. Mal escalado, sem definição tática, completamente tonto.. Mesmo diante de um frágil Marília, o ABC sucumbiu e perdeu mais uma na Série B do B Brasileiro, 2 a 1, pemanecendo na 14ª posição, começando a rondar perigosamente a linha de rebaixamento. O resultado foi ruim para o América, que voltou à figurar na zona de perigo, na 17ª posição. O Marília saiu da degola.



Uma defesa frágil, confusa, onde Fabiano e Paulo César jogaram sempre muito vulneráveis, já que Vainer e Bosco, alas, além de não realizarem jogadas de apoio ao ataque, ainda falhavam muito na marcação.



No meio-campo, a confusão aumentava. Adelmo continua absoluto no quesito passes errados. A sua marcação, que aos olhos de muitos pode parecer boa, implacável, é falha, e ele só consegue o desarme, quando consegue, fazendo faltas. Jean Paraibano dentro do seu estilo, bem na marcação, mas errando passes. Marcelinho foi o mais fraco em todos os quesitos, pois além de não marcar ainda foi displicente. Marcelo Silva, que teria a função de fazer as principais jogadas de ataque, nem apareceu na partida.



No ataque, sem bola, Ronaldo Capixaba e Alexandre foram figuras anuladas completamente no primeiro tempo. Só para que o torcedor tenha uma idéia, o ABC não chutou uma bola no gol em todos os 45 minutos primeiros. Para não dizer que foi zero mesmo, houve o chute de Bosco em cobrança de falta, mas que parou na barreira.



No segundo tempo, as entradas de Panda no lugar de Marcelinho, e Jean Carioca no de Marcelo Silva não foram as ideais, o treinador poderia ter sido mais ousado e já entrado com Ivan, mas o ABC estava tão mal que deu a impressão de ter melhorado muito. O meia Carioca prova mais uma vez que o treinador insiste sem saber como escalar jogadores de criação, pois poderia render bem mais se tivesse um companheiro.



Depois, ainda entraria Ivan no lugar de Vainer. O ABC se mexeu um pouco, deu o ar da graça, mas ainda continuava dominado. O Marília teve pelo menos duas chances de matar o jogo, antes do pênalti que desperdiçou, e do ABC diminuir, com Alexandre, numa jogada que não foi trabalhada.



O Marília conseguiu reter a bola, e terminou a partida sem passar maiores sustos.



Atuações do ABC



Paulo Musse - não digo que tenha falhado, mas se esperava mais dele no jogo. Os dois gols pareceram bolas defensáveis. Nota 5



Bosco - fez um jogo péssimo. Não era seu dia. Errrou quase tudo. Nota 3



Paulo César - não teve participação brilhante, mas a turma do meio-campo atrapalhou sua atuação. Nota 5



Fabiano - no mesmo patamar de Paulo César, um pouco melhor por ter demostrado mais espírito de luta. Nota 6



Vainer -nem sombra da sua última atuação contra o Barueri. Nem foi bem no ataque, e muito menos atrás. Nota 3



Adelmo - passes errados, faltas, passes errados, faltas, passes para trás e nada de objetividade. Nota 2



Marcelinho - passes errados, toques para os lados, muito efeito e pouca objetividade. Displicência total. Nota 2



Jean Paraibano - muito lutador, é o melhor volante de pegada do time, mas hoje não foi bem. Nota 4



Marcelo Silva - completamente fora do jogo. Nota 2



Alexandre - hoje só fez o gol. Tentou, ciscou, lutou, mas nada deu certo. A bola não chegava. Nota 4



Ronaldo Capixaba - no mesmo nível do companheiro de ataque. Prejudicado pela falta de assistência. Nota 4



Jean Carioca - entrou e deu uma cara um pouco melhor ao time do ABC. Mas continua fazendo a função de forma isolada e o treinador sem ver isso. Nota 5



Panda - entrou e fechou melhor o espaço pelo lado esquerdo, além de conseguir sair mais um pouco para o jogo. Nota 5



Ivan - entrou absolutamente fora do seu nornal. Estava muito nervoso. Sem Nota.