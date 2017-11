Médicos analisam proposta da SMS depois de dois dias de protestos Na noite desta quinta-feira (11) irá acontecer uma assembléia dos médicos da rede municipal, às 19h, na sede do Sindicato.

Depois do protesto realizado pelos médicos na tarde de terça-feira (9), em frente à Secretaria Municipal de Saúde, o presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, foi recebido em audiência pelo secretário municipal de Saúde Edmílson Albuquerque, nesta quarta-feira (10).



“Na reunião que irá acontecer hoje, estará sendo debatido o pagamento das gratificações aprovadas em junho, contratações para cobrir as escalas das unidades de saúde e melhores condições de trabalho”, esclarece Geraldo Ferreira.



De acordo com Geraldo ainda, “o secretário se comprometeu em entregar a listagem dos médicos que já receberam as gratificações e o cronograma de pagamento dos demais, contratar profissionais e reformar as unidades de saúde”.



Na reunião que irá acontecer hoje as propostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde vão ser repassadas aos médicos. Segundo o presidente do sindicato essas propostas serão debatidas com muita cautela para que ambas as partes possam entrar em acordo.