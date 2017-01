Wober Júnior critica possibilidade de não participar do debate da Fecomercio

O deputado e candidato à Prefeitura Wober Júnior (PPS) não aceita a possibilidade de que seja excluído do evento que a Fecomercio realizará com candidatos à Prefeitura do Natal. A sabatina – que poderá ter tom de debate – reunirá os quatro candidatos que estiverem melhor posicionados nas pesquisas.Segundo Wober Júnior, os “pré-requisitos” para a participação no debate têm a intenção de beneficiar a candidata do PV, Micarla de Sousa. O deputado, inclusive, diz que as candidatas estão fugindo do debate.“Essa é a primeira demonstração de que as candidatas não querem debater comigo. Não faremos ataques pessoais, mas, no caso dos debates, vamos brigar da maneira que for possível para participar de todos eles”, afirmou Wober através da assessoria de imprensa.O publicitário Jener Tinoco, responsável pelo marketing do candidato, argumentou que o PPS tem representação na Câmara Federal, ao contrário de outros candidatos que estariam melhor posicionados nas pesquisas – Joanilson de Paula Rego (PSDC) e Miguel Mossoró (PTC). Dessa forma, Tinoco afirma que Wober Júnior poderá brigar na Justiça pelo direito de participar do evento."Se prevalecer essa regra de que só participam os quatro mais bem colocados na última pesquisa, nós vamos brigar na Justiça para prevalecer a democracia. O PPS tem representação na Câmara Federal e isso já dá a Wober Júnior o direito de participar de todos os debates promovidos”, argumenta Jener Tinoco.O evento da Fecomercio, que está agendado para o dia 25 de agosto, consistirá em perguntas realizadas por jornalistas da área econômica aos quatro candidatos. Só poderá haver réplica ou tréplica quando algum candidato for citado por outro.