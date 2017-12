Presidente do PMDB nega falta de empenho de candidatos a vereador Hermano Morais diz que a maioria dos candidatos está participando da campanha de Fátima Bezerra.

O presidente municipal do PMDB, vereador Hermano Morais, nega que os candidatos a vereador do PMDB não estejam trabalhando para ajudar na eleição da deputada Fátima Bezerra (PT) para a Prefeitura do Natal. Segundo Hermano, a maioria dos candidatos está trabalhando e participando dos eventos de Fátima Bezerra.



“Como vocês podem ver, a maior parte dos candidatos está no comício de Fátima. Os que não estão e não participam da campanha é que têm que dar suas justificativas e apresentar suas razões para não estarem seguindo a orientação do partido”, disse Hermano.



O vereador tentou ser candidato à Prefeitura, mas acabou tendo que desistir da idéia devido à determinação do senador Garibaldi Filho (PMDB) e do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB), que optaram por apoiar Fátima.