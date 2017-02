Daniel Dantas volta para o Rio após ser solto pela segunda vez Presidente do STF, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus ao banqueiro.

O dono do Banco Opportunity, Daniel Dantas, já voltou ao Rio de Janeiro, onde mora em uma cobertura da Avenida Vieira Souto, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio.



O banqueiro deixou a sede da PF, em São Paulo, por volta das 20h25 desta sexta-feira (11). No fim da tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, havia determinado, pela segunda vez nesta semana, que ele fosse libertado.



O ministro suspendeu a prisão preventiva decretada contra Daniel Dantas pelo juiz Fausto de Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo, e mandou expedir alvará de soltura em nome do banqueiro, que foi cumprido à noite.



Dono do Banco Opportunity, Daniel Dantas foi preso na terça-feira (8), na Operação Satiagraha, da Polícia Federal (PF), que investiga crimes financeiros e desvio de verbas públicas. A operação prendeu ao todo 17 pessoas. Dantas ficou 11 horas em liberdade após habeas corpus concedido pelo mesmo STF na noite de quarta-feira (9), mas voltou à prisão na tarde de quinta (10), graças a outra ordem de Sanctis.



Das 17 pessoas inicialmente presas na Operação Satiagraha, apenas uma segue na carceragem da PF: trata-se de Hugo Chicaroni. Segundo a investigação, ele teria tentado subornar um delegado da Polícia Federal (PF) de São Paulo em nome de Dantas. Na casa dele, policiais federais encontraram R$ 1,28 milhão.



Nesta sexta-feira, o banqueiro Daniel Dantas foi ouvido na Polícia Federal. Entretanto, por orientação de seu advogado, ele não respondeu às perguntas feitas pelos policiais.



Críticas

Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) criticou o juiz federal de São Paulo. Para o ministro, a nova prisão de Dantas “revela nítida via oblíqua de desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal”.



* informações G1