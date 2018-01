Eleitor pode confirmar local de votação por telefone

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte disponibilizou, nesta terça-feira (30), o serviço de telefone para que o eleitor possa consultar o local de votação. O eleitor pode ligar para o número 0800-282-6500 e poderá saber com precisão onde fica a sua seção eleitoral.No estado serão disponibilizados 1.451 locais, onde 2.101.144 norte-rio-grandenses digitaram seus votos. São 69 zonas eleitorais no RN com 224 urnas eletrônicas que atendem a 6.456 sessões eleitorais em 167 municípios.A expectativa do Tribunal é que o resultado no estado seja conhecido às 20h do domingo. Natal terá 19 pontos de transmissão de votos.No RN - 2.172.629Natal - 498.870Mossoró - 153.027Parnamirim - 87.445S. G. do Amarante - 59.306Ceará-Mirim - 44.857Macaíba - 43.230Caicó - 42.577Assu - 37.126Currais Novos - 31.926Nova Cruz - 27.550Qdade Seções no RN 6.731Qdade Urnas no RN 6.418Envio de Urnas – restantes 262Seções com fone de ouvido 306Mesários – Seções 25.672Mesários – Justificativas 264* Informações TRE/RN