Servidores do Dnit suspendem greve iniciada há 19 dias para negociar com o governo Categoria reivindica, além de aumento salarial, a estruturação do órgão, que tem 2.800 trabalhadores. Os servidores também defendem a contratação de pelo menos mais dois mil funcionários.

Os servidores do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) decidiram hoje (24), em assembléia realizada em Brasília, suspender a greve iniciada há 19 dias por melhores salários. Ele aceitaram a agenda de negociação proposta pelo governo federal e retornarão ao trabalho na terça-feira (28) – segunda (27) é Dia do Servidor e não haverá expediente.



De acordo com Evandro Alvarenga, integrante da comissão negociadora e funcionário do Dnit , a categoria reivindica, além de aumento salarial, a estruturação do órgão, que tem 2.800 trabalhadores. Os servidores também defendem a contratação de pelo menos mais dois mil funcionários para o Dnit.



Segundo a categoria, os baixos vencimento têm feitos com que muitos concursados deixemo o órgão. Só neste mês, revelou Alvarenga, foram apresentados cerca de 50 pedidos de demissão. Os funcionários do Dnit vão começar as negociações com o governo na próxima quarta-feira (29).