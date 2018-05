Sociedade de Reumatologia faz alerta sobre osteoporose neste domingo (26) A 8ª Caminhada Mundial da Osteoporose e Reumatologia tem o intuito de orientar a população sobre as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

A Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Norte realiza neste domingo (26) a 8ª Caminhada Mundial da Osteoporose e Reumatologia, no Parque das Dunas, a partir das 8h. O evento tem o intuito de alertar a população sobre as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.



A osteoporose é caracterizada pela diminuição de massa óssea e assim desenvolve ossos ocos, com extrema sensibilidade sendo sujeitos a fraturas. No Brasil, pelo menos 10 milhões de pessoas sofrem de osteoporose, sendo sete em cada dez doentes mulheres.



Segundo a presidente da Sociedade de Reumatologia do RN, Ana Coutinho, a maioria são mulheres na pós-menopausa e 75% dos diagnósticos feitos somente após a primeira fratura.



Anualmente, 2,4 milhões de fraturas decorrentes da osteoporose ocorrem no país e em média duzentas mil pessoas morrem todos os anos em decorrência destas fraturas.



De acordo com Ana Coutinho, os tratamentos da doença são feitos por meio de reposição hormonal, tratamento de administração de cálcio, banhos de sol para estimular a produção de vitamina D que facilita absorção de cálcio pelo organismo, boa alimentação, e a prática de exercícios (caminhadas, dança e musculação terapêutica).



A caminhada promovida pela Sociedade tem entrada gratuita, mas a organização pede que os participantes levem alimentos não perecíveis que serão distribuídos na comunidade do loteamento José Sarney.