Vôlei de praia: Renata e Talita vencem as austríacas Próximo compromisso da dupla brasileira será nesta quinta-feira (14), diante das gregas Vasiliki Karantasiou e Vasiliki Arvanit.

Renata e Talita venceram por 2 sets a 0, as irmãs austríacas Schwaiger. A vitória sobre as austríacas foi tranqüila, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/19.



Esta foi à segunda partida que as brasileiras venceram na competição. No jogo de estréia, as brasileiras haviam vencido as mexicanas Candelas e Garcia.



O próximo compromisso da dupla brasileira será nesta quinta-feira (14), diante das gregas Vasiliki Karantasiou e Vasiliki Arvanit.