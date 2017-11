Colisão entre moto e caminhonete causa morte na Zona Norte

Camilla Kateb Cristinao Dantas de Lima morreu no local do acidente

O choque entre os veículos acabou derrubando Cristiano, que caiu debaixo de um ônibus e teve a cabeça esmagada pela roda traseiro do veículo, mesmo estando de capacete.Segundo informações de testemunhas, a caminhonete teria fechado a moto, e a moto não estava em alta velocidade. Segundo populares, ainda, tudo indica o motorista do ônibus não viu quando o motoqueiro caiu.Familiares de Cristiano já se encontravam no local, onde aguardava o Instituto Técnico Científico de Policia do Rio Grande do Norte (Itep) para remoção de seu corpo.