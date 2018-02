Anestesiologistas suspendem cirurgias de alta complexidade Profissionais estão sem receber honorários desde maio. Divida chega a mais de R$ 1 milhão.

Cerca de 130 anestesiologistas não estão realizando cirurgias eletivas nos hospitais públicos e particulares conveniados ao estado, durante toda esta quarta-feira (1). A paralisação da categoria se deve ao atraso de mais de três meses no pagamento dos honorários dos profissionais da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande do Norte (Coopanest-RN).



“As cirurgias de urgência serão feitas normalmente”, lembra o presidente da Cooperativa, José Madson. Os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, que são responsabilidade do estado, são os diretamente prejudicados. Cirurgias como as cardiológicas, ortopédicas e neurologias estão momentaneamente suspensas.



Segundo José Madson, a Coopanest tentou por três vezes contato com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) somente no mês de setembro. Sem resposta, a categoria decidiu paralisar as atividades em forma de protesto. O valor mensal do contrato do órgão com a Coopanest é de R$ 400 mil. Desde a segunda quinzena de maio, os anestesiologista não recebem o pagamento.



A assessoria da Sesap informou que o secretário George Antunes está tomando todas as providências para resolver a situação. Os quatro processos referentes ao pagamento atrasado já foram encaminhados à Controladoria do Estado. José Madson salientou que se em dez dias nada for resolvido, a Cooperativa deverá tomar uma decisão mais ríspida, como o cancelamento do contrato com o estado.



Hospitais que não estão realizando cirurgias:



Hospital Deoclécio Marques

Hospital Maria Alice Fernandes

Instituto do Coração de Natal (INCOR)

Natal Hospital Center

Hospital do Coração

ITORN

Hospital Memorial

Hospital Médico Cirúrgico

Hospital Varela Santiago

Prontoclínica da Criança

Hospital Luís Antônio