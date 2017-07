Prefeitura responsabiliza Caern por 50 buracos

Vlademir Alexandre Damião Pitta afirma que existem 50 buracos na capital de responsabilidade da Caern.

Em entrevista ao, na manhã desta quinta-feira (14), o secretário informou que fotografou esses locais e enviou as fotos para a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte tomar as providências.Quanto as áreas que competem à Prefeitura, Pita, afirma que a operação tapa-buracos já começou em avenindas como a Nascimento de Castro, em Lagoa Nova; Alagoas, no Jiqui, e a rua dos Tororós, no Alecrim.“Há vias que precisaremos recuperar completamente”, é o caso da avenida do Contorno, no Passo da Pátria, que será recapeada.Na zona Norte, segundo Damião Pitta, o serviço começará na próxima semana pela avenida das Fronteiras, “onde o trânsito é mais intenso e por isso está mais danificada”.Além de percorrer as ruas da capital procurando quais os pontos mais críticos, a Secretaria de Obras e Viação recebe denúncias da população através dos telefones 3232-8118 e 8866-5305.A nossa reportagem entrou em contato com a Caern, mas um dos funcionários da Companhia informou que toda a direção estava participando na manhã desta quinta-feira (14) de um evento no Hotel Escola Barreira Roxa e, portanto, a comunicação no momento está impossibilitada. Continuaremos tentando conseguir uma resposta da Companhia.

*Mais informações em instantes.