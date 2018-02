Governo e Prefeitura se unem e definem que Machadão será reformado para Copa de 2014

Júlio Pinheiro Fernando Fernandes e Ney Dias receberam a imprensa nesta terça-feira (30).



Júlio Pinheiro Natal não construirá um novo estádio para a Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (30), o secretário estadual de Turismo, Fernando Fernandes, e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Ney Dias, expuseram os pré-requisitos necessários para que Natal seja umas das sedes da Copa e informaram que a idéia de construir um novo estádio foi afastada devido aos altos custos e à área em que o Machadão está localizado."Acredito que demoramos a nos sentar (Governo e Prefeitura) para tratar sobre o tema. Mas agora estamos juntos e com o mesmo objetivo, que é trazer a Copa para Natal", declarou Fernando Fernandes.No projeto da reforma do Machadão, que ficará em torno de R$ 200 milhões – metade do que chegaria a custar o novo estádio –, a capacidade será aumentada em 10 mil lugares para que atenda aos requisitos mínimos da Fifa, que determina a utilização de estádios com mais de 40 mil assentos.“O campo será ‘abaixado’ e mais dois anéis serão construídos. Como o estádio tem 35 mil lugares, com os 10 mil lugares a mais o Machadão estará apto a receber os torcedores e a imprensa mundial”, informou Ney Dias.Além do aumento da capacidade do estádio, a Fifa também exige que o investimento tenha retorno para a sociedade, com o local servindo para outras atividades após a Copa do Mundo. “A Fifa não aceita os ‘elefantes brancos’. Para ser aceita como sede, as cidades têm que provar que, após a Copa, os estádios não ficarão em condições de abandono, e sim com atrativos para a sociedade, como cinemas, restaurantes, boates, entre outras coisas”, disse Fernando Fernandes.Sobre a localização do Machadão, Fernandes e Dias informaram que a área ao redor do estádio é basicamente de propriedade do município e do estado, o que vai facilitar a construção de estacionamentos e demais obras necessárias para a adequação do local. Porém, os secretários informaram que não é uma exigência que os estacionamentos sejam “colados” no estádio. “Pode haver uma certa distância, desde que haja condições para que os torcedores cheguem ao estádio com conforto e segurança”, explicou Fernandes.Com relação às demais exigências da Fifa, Natal precisa apresentar até 15 de janeiro todo o projeto de arquitetura para a cidade durante a Copa, comprovar a viabilidade econômica da construção do estádio e realização das demais obras – que podem ser feitas através de parcerias público-privadas –, indicar quais são os parceiros privados, apresentar o relatório da ABDIB sobre a necessidade de infra-estrutura da cidade para sediar o evento. Além disse, também é necessário comprovar que possui mais de 15 mil leitos para os turistas, não sendo obrigatória que estes leitos estejam todos em Natal.Estão trabalhando no projeto de trazer a Copa para Natal as secretarias estaduais de Planejamento, Turismo, Esportes, Infra-estrutura, Segurança, Saúde, Assuntos Internacionais e Gabinete Civil, além da SEL, STTU, SMS e Gabinete Civil do município.

Concorrentes

As 18 cidades que continuam concorrendo a sediar jogos da Copa do Mundo são Natal, Rio Branco (AC), Manaus (AM), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Recife (PE), Maceió (AL), Salvador (BA), Porto alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte. Destas, até 12 podem ser escolhidas como sedes.Na opinião do secretário Fernando Fernandes, Natal está concorrendo com as cidades de tamanho semelhante, e já há cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte que dificilmente deixarão de ser sedes. Porém, quando questionado o que Natal teria de vantagem sobre as demais cidades do Nordeste, o secretário demonstrou confiança.“Por sermos uma cidade menor, temos menos problemas com violência e trânsito, por exemplo. As soluções são mais simples. Além disso, somos uma cidade que depende bastante do Turismo e, até por uma questão de divisão de renda, Natal deve ser sede”, disse o secretário.

Política

Na opinião de Fernando Fernandes, os critérios técnicos valem mais do que os critérios políticos para que Natal seja escolhida como uma das sedes da Copa. De acordo com o secretário, é extremamente necessário que Natal, primeiramente, busque atender às exigências técnicas, para depois buscar a articulação política.“Temos que continuar na disputa e apresentar todas as exigências até o dia 15 de janeiro. Depois, a articulação e o traquejo políticos podem ser importantes e nos ajudar a sermos uma das sedes”, disse Fernandes, lembrando que diversos estados no Nordeste também têm governadores e prefeitos apoiados pelo presidente Lula.