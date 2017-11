Mugabe não retomará presidência do Zimbábue, afirma fonte

Ben Curtis/AP Photo Abatido, Mugabe presidiu cerimônia de entrega de diplomas universitários na capital Harare em sua primeira aparição pública desde a intervenção militar.

Líderes do partido do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, estão planejando retirá-lo do cargo à força caso o político de 93 anos resista à pressão do Exército para renunciar, disse uma fonte de alto escalão da legenda nesta sexta-feira (17).



O político africano de estilo peculiar, único líder que o Zimbábue conhece desde a independência em 1980, insiste que ainda está no poder. Mas a fonte da União Nacional Africana do Zimbábue - Frente Patriótica (ZANU-PF), partido de Mugabe, deixou claro que a legenda quer que ele deixe o poder.



“Se ele permanecer teimoso, arranjaremos para que ele seja afastado no domingo”, disse a fonte. “Quando isso for feito, seu impeachment será na terça-feira.”



O Herald, jornal oficial do Zimbábue, publicou fotografias na noite de quinta-feira que mostram Mugabe sorrindo e cumprimentando o chefe militar, general Constantino Chiwenga, que tomou o poder esta semana.



Isso sugere que Mugabe estava conseguindo resistir ao golpe de Chiwenga, com algumas fontes políticas afirmando que ele estava tentando adiar sua saída até as eleições, agendadas para o ano que vem.



A fonte do ZANU-PF afirmou que este não é o caso. Ansiosos para evitar um impasse prolongado, líderes do partido estão esboçando planos para destituir Mugabe no final de semana, caso ele se recuse a sair, disse.



“Não tem volta”, declarou a fonte à agência Reuters. “É como uma partida adiada por fortes chuvas, com o time de casa liderando por 90 a 0 aos 89 minutos de jogo.”



As opções de Mugabe parecem limitadas. O Exército está acampado na capital, Harare. Sua mulher, Grace, está sob prisão domiciliar e seus aliados políticos estão sob custódia militar. A polícia, que já foi bastião de apoio, não mostrou sinais de resistência.



Além disso, Mugabe tem pouco apoio popular na capital e a oposição está fortalecida, explorando a raiva e a frustração com a condução da economia, que entrou em colapso após a tomada de controle de fazendas de propriedade de brancos em 2000.



O desemprego está agora em quase 90%. A escassez crônica de moeda forte está levando o preço dos importados a subirem até 50% ao mês.



Em comunicado transmitido pela televisão nacional, o Exército disse estar “evoluindo” nas discussões com Mugabe e prometeu anunciar uma resolução assim que possível.



Os militares parecem querer que Mugabe deixe o cargo discretamente e permita uma transição suave e sem violência para Emmerson Mnangagwa, o vice-presidente, cuja destituição na semana passada levou à tomada do poder pelo Exército.



O principal objetivo do Exército é evitar que Mugabe passe o poder à sua esposa, Grace, que pareceu à beira do poder depois que Mnangagwa foi demitido.

Aparição



Mugabe, fez nesta sexta-feira sua primeira aparição pública desde o golpe militar no começo da semana. Ele compareceu a uma cerimônia de entrega de diplomas universitários em Harare.



O chefe de Estado vestia uma toga azul e amarela para esta recepção na Universidade Aberta de Zimbábue e sentou em uma grande cadeira de madeira na frente do salão. Ele foi recebido com gritos pela multidão quando declarou a abertura da cerimônia.



Segundo informou o portal local "News Day", o presidente compareceu ao local sob vigilância e sem a companhia de sua mulher. O ministro da Educação, Jonathan Moyo, que, segundo a imprensa local, continua detido, também não apareceu para a cerimônia.



O ato oficial na Universidade Aberta do Zimbábue, na capital do país, estava programado na agenda de Mugabe com antecedência ao ato dos militares.