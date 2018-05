Atual campeão brasileiro, RN pode ficar fora do Brasileiro de Beach Soccer por falta de patrocínio

Fotos: David Freire "Paulocha" corre contra o tempo para conseguir o patrocínio e levar seleção ao MA.

Dirigente enaltece o potencial do RN e lamenta a falta de investimentos.

O motivo? Aquele que aflige boa parte dos atletas potiguares: a falta de patrocínio. Não bastasse isso, caso não dispute a competição, a seleção do RN ficará suspensa por dois anos das competições.O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Beach Soccer (futebol de areia, em inglês), Paulo Dias, o “Paulocha”, classifica como “um pouco difícil”. “Somos campeões brasileiros, batalhamos por esse título, mas infelizmente esbarramos em algumas dificuldades”, lamentou.“Paulocha” lembrou que “precisamos viajar para o Brasileiro e temos a obrigação de disputar por ser a atual seleção campeã. Fora isso, se não participarmos, há uma suspensão da Confederação Brasileira de Beach Soccer (CBBS).O presidente da Federação argumenta que “nossa maior dificuldade hoje é como chegar ao Maranhão. São 32 horas de viagem de ônibus. Se colocarmos um atleta para viajar nesse período, ele vai chegar antes do campeonato ou no dia do mesmo com as pernas inchadas”. “Como nós vamos participar do brasileiro”, questionou o dirigente.Ele lembra que esteve na Secretaria Estadual de Esportes (SEEL) e que foi recebido pela titular da Pasta, Magnólia Figueiredo. “Ela me recebeu muito bem, mas explicou que por conta das licitações não teria como ajudar nesse momento”, contou. Até agora, a turma do futebol de areia conta com o apoio de uma empresa de material esportivo e do Sest/Senat, que cedeu o local para os treinamentos. “Estamos treinando com muito esforço”, lembrou.“Paulocha” não escondeu sua decepção durante a conversa com o. “Pensei que com a nossa conquista as coisas fossem mudar”, comentou. Ele fez questão de frisar o fato das outras seleções a disputar o campeonato estarem se reforçando forte. “Algumas delas estão com jogadores estrangeiros para a competição. A nossa seleção foi a única durante alguns anos com jogadores apenas do Rio Grande do Norte”, destaca.Ele acredita que vai conseguir o patrocínio para a seleção embarcar e defender seu título em São Luis. Contudo, ele demonstra que não vai medir esforços para conseguir a verba e levar a equipe para disputa do bicampeonato.