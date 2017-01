TRE recebe registros de candidaturas até às 19h do sábado

A menos de 24h para encerrar o prazo de registro de candidaturas, apenas dois partidos e uma coligação fizeram o cadastramento na 3ª Zona Eleitoral. Neste sábado (05), os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral começam a trabalhar em regime de plantão. Até às 19h estarão recebendo os documentos daqueles que pretendem disputar o pleito deste ano.“Acredito que a maioria virá no período da tarde, o que deve provocar filas e espera” – alerta o chefe de cartório da 3ª Zona Eleitoral, Tyronne Dantas.O PSTU, PTC e uma coligação para eleição proporcional foram os únicos que já fizeram o registro.A demora na entrega dos registros também se deve a erros nas informações fornecidas pelos partidos, basta uma letra em desacordo para ser necessário refazer o procedimento.De acordo com o calendário eleitoral, se por algum motivo o partido ou coligação deixar de fazer o registro, o candidato – por conta própria – tem até esta segunda-feira (07) para se cadastrar.