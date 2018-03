Candidatos tem até o dia 4 de novembro para prestar contas de campanha

Vlademir Alexandre TRE alerta para prazo máximo.

Segundo a coordenadora de controle interno do Tribunal, Lígia Limeira, o prazo para a apresentação financeira dos gastos durante o pleito tem que ser feita em até trinta dias após as eleições, que terminaram neste domingo (5).Diferente da outras duas prestações, que aconteceram em agosto e setembro, onde os candidatos apenas informavam o gasto, agora é necessário esclarecer a origem e o destino do dinheiro.“Essa prestação precisa ser comprovada com CPF,CNPJ, endereço e toda a documentação fiscal necessária”, diz Lígia Limeira. Os candidatos devem utilizar um sistema especifico do TRE, que precisa ser adquirido pela internet.De acordo com a coordenadora de controle interno, a diferença entre esta última prestação e as demais são os detalhes desta. “As do mês de agosto e setembro são parciais e servem mais para a população. Agora é a prestação de contas dos candidatos à Justiça Eleitoral”, explica.