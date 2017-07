Uma arma de brinquedo por uma revista infantil

Divulgação Armas podem ser trocadas por gibis do Maurício de Sousa.

A iniciativa é da Editora Abril, em parceria com a Prefeitura do Natal, Distribuidora Nacional de Publicações (DINAP S/A) e o SESC.A campanha se fundamenta na troca de armas de brinquedo por revistas infantis da Editora Abril. O idealizador, Manoel Lopes da Silva, acredita que essa ação promove a cultura da não-violência e, ao mesmo tempo, incentiva o hábito da leitura.Em 2004, primeiro ano da campanha, foram arrecadadas mais de 5.300 armas de brinquedo. A meta, neste ano, é ultrapassar essa quantidade.“Se arrecadarmos uma grande quantidade de armas, é sinal de que havia necessidade de ser realizada essa segunda campanha. Se o número for consideravelmente menor, significa que a campanha de 2004 foi um grande sucesso e não havia necessidade da realização de uma segunda.”Na campanha, a Editora Abril conta ainda com a parceria do Armazém da Caridade, Rede Nordestão e Farmácias Santa Fé. Os postos de troca funcionarão nesses locais e também nas escolas municipais e bancas de revistas.A campanha termina no dia 10 de outubro, na praça Cívica, com um show de renome nacional. A hora e a atração ainda não foram divulgadas.