Mantega volta a dizer que país não será tão afetado pela crise americana Ministro da Fazenda argumenta que "hoje nós temos reservas de US$ 200 bilhões e os analistas consideram o país uma potencial economia”.

São Paulo - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a afirmar que a crise financeira norte-americana não vai afetar tanto o Brasil, que não é o mesmo país de anos atrás. “Hoje nós temos reservas de US$ 200 bilhões e os analistas consideram o país uma potencial economia”.



Ele reafirmou que a economia está sólida e que o governo tem tomado medidas fiscais e monetárias que garantem essa solidez. Mantega afirmou que mesmo assim. O governo está vigilante com a situação norte-americana e que tomará as medidas cabíveis quando forem necessárias. “O problema é lá, não é aqui”.



Segundo o ministro, esta é a primeira crise, desde 1929, que não afetará tanto o país.“O máximo que pode acontecer é a diminuição de financiamentos externos e menor arrecadação por conta [da queda] das exportações”.