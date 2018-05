Sob o efeito da bolha

Vlademir Alexandre Crise causa contradição entre associações e fornecedores finais do camarão.

"Como para o consumo nacional trabalhamos com o camarão pequeno e o médio, que atende à base da pirâmide, essa camada da população ainda não está sentindo os efeitos da crise. Acho que está afetando mais a elite, que consome o camarão grande". Segundo ele, a partir do mês de maio o preço do camarão no mercado internacional reagiu e vem se mantendo. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 25 a 30% no valor do produto."Apesar de o setor ter passado, em 2008, pelos problemas causados pelas enchentes no início do mês de abril, o Rio Grande do Norte continua liderando a exportação. De janeiro a setembro deste ano o estado exportou 4.590 toneladas do produto, o que equivale a 18,8 milhões de dólares, enquanto o segundo colocado, o Ceará, exportou 1.573 toneladas, o equivalente a 7,9 milhões de dólares. O Rio Grande do Norte representa mais de 63,6% das exportações de camarão no Brasil.O problema maior do atual momento é que os bancos estão fechados para as linhas de crédito voltadas às exportações. O governo já sinalizou medidas para reverter o quadro mas, na prática, segundo Itamar Rocha, nada foi feito ainda. "Quando essas medidas forem realmente implementadas existe a possibilidade de melhorar essa situação. O cenário nos mostra uma boa perspectiva, pois apesar das oscilações da moeda americana e as restrições provocadas no mercado externo, o aquecimento do mercado interno deverá manter o equilíbrio do setor da carcinicultura", destacou.No ano de 2003 o Estado exportou 58.455 toneladas de camarão. Quatro anos depois esse número caiu para 15.513 toneladas. Devido a essa crescente queda, os produtores decidiram tirar o foco da exportação e se voltar para o mercado interno. Tanto é que para este ano, como conseqüência das enchentes e da crise financeira americana, a estimativa de exportação deverá ser de, no máximo, 12 mil toneladas de camarão. "Essa situação só deverá melhorar no próximo ano", frisou.Se para os produtores de camarão o cenário está bom devido ao consumo do produto pelo mercado interno, para os criadores de lagosta e pescados caros (como o atum e o salmão) a situação parece ser bem diferente. Pelo menos é o que atesta Júlio Iglesias, diretor de uma empresa nacional de exportação dos produtos, com sede em Recife.Ele sente que o momento é de muita turbulência devido à constante alta e queda do dólar. "Fazer negócio dessa maneira é uma loucura", afirma, acrescentando que o mercado internacional está ruim, diminuindo o volume de compras e pedindo descontos no preço.A empresa na qual Iglesias trabalha e que possui filial em Natal, já vem sentindo os reflexos da crise há cerca de dois meses, mas a situação vem se agravando e o índice de queda, que é de 10% pode chegar a 30% nas próximas semanas.Só os Estados Unidos chegam a comprar 80% dos produtos exportados. "A perspectiva de melhora depende da economia mundial e da contrapartida dos bancos, que estão sendo bastante cuidadosos na hora de conceder crédito aos produtores", destacou.