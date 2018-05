Juizado Especiais de Natal estão totalmente virtualizados

O Juizado Especial Cível e Criminal (Central), a partir desta sexta-feira (24), passa a funcionar totalmente virtualizada, a exemplo de todos os outros juizados especiais cíveis de Natal.No salão, foram instalados 16 guichês, todos com computador e impressora, onde o coordenador geral dos JECCs, o magistrado Guilherme Cortez, acredita em uma ampliação no número de atendimentos. Os juizados especiais criminais, no entanto, não foram virtualizados, já que, tal medida, não faz parte, inicialmente, do convênio firmado com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).A virtualização representa R$15 mil reais economizados a cada 500 processos, que se voltam, de acordo com o juiz Guilherme Cortez, a causas inferiores a 20 salários-mínimos, ajuizadas, em geral, contra planos de saúde, companhias de água, luz e telefone. “Em geral, são pessoas sem advogados”, completa.O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Osvaldo Cruz, enfatizou que a meta com a virtualização é buscar o desenvolvimento das ações, levando em conta o equilíbrio entre tecnologia e economia.

Implantação

A implantação do Sistema de virtualização, chamado Projud, foi, finalizado na unidade Central, na meta de tornar os Juizados da capital como virtuais.Antes, já estavam virtualizados os juizados do Alecrim, Microempresa, Ponta Negra, Câmara Cascudo, UNP, FARN e juizado do Trânsito.Os advogados já cadastrados no Sistema Virtual poderão continuar ajuizando ações em qualquer uma dessas unidades e ainda no juizado Central que passa a funcionar totalmente virtualizado. Aqueles que ainda não são cadastrados podem se dirigir a Central do Advogado localizado na própria unidade Central.A população pode termais informações sobre o novo Sistema na Central de Ajuizamento, instalada no Juizado Central ou em qualquer juizado virtual. Na Central de Ajuizamento as partes podem ainda consultar o andamento do processo.

