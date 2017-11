Economia brasileira cresce 6% no primeiro semestre No período, a indústria cresceu 6,3%, o setor de serviços, 5,3% e a agropecuária, 5,2%.

A economia brasileira cresceu 6% no primeiro semestre de 2008, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação ao segundo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 6,1%.



O crescimento de 6% verificado no primeiro semestre é o maior nesse tipo de comparação desde 2004. No período, a indústria cresceu 6,3%, o setor de serviços, 5,3% e a agropecuária, 5,2%.



Em valores, o PIB do segundo trimestre alcançou R$ 716,9 bilhões, o que representou ainda um crescimento de 1,6% no trimestre, em relação ao mesmo período imediatamente anterior.



Os dados foram divulgados há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento do PIB foi puxado pelo setor agropecuário, que avançou no segundo trimestre 3,8%. Os outros destaques são serviços (1,3%) e indústria (0,9%).