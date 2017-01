Adriano garante segunda vitória do Inter Coritiba se reabilita com uma goleada em casa

Em um jogo de dois tempos distintos, o atacante Adriano garantiu a vitória do Inter sobre o Goiás por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9), no Beira-Rio. O atacante entrou na etapa final e confirmou a ascensão do time no Campeonato Brasileiro, enquanto o adversário permanece amargando a zona do rebaixamento.



O Inter atingiu seu objetivo e conquistou seis pontos em dois jogos em casa, totaliza 14 e fica entre os dez primeiros da tabela. Ao contrário do elenco goiano, que estaciona nos 9 pontos e ainda fica entre os quatro que caem para a Série B.



Na próxima rodada os dois clubes enfrentam paranaenses. Sábado (12/7) a equipe esmeraldina volta ao Serra Dourada para tentar a reabilitação contra o Coritiba. Já os gaúchos, no domingo, terão pela frente o Atlético-PR na Arena da Baixada.



O Goiás começou marcando com qualidade, e tinha boa movimentação no setor ofensivo. Mostrando mais entusiasmo, o Inter investia nas jogadas individuais em velocidade. Com muita disputa no meio-de-campo, o confronto era equilibrado e sem chances de gol nos dois lados.



O árbitro Péricles Cortez marcava muitas faltas, e o jogo não tinha intensidade, mas criava atrito entre os jogadores. Parecendo satisfeito com o empate, o time alviverde se fechava atrás e administrava a posse de bola, enquanto o Colorado insistia nos lançamentos pelo meio.



E até o final do primeiro tempo não aconteceu lance de maior emoção. "Está truncado. Precisamos seguir trabalhando o lance sem pressa, e tentar uma enfiada para algum dos atacantes decidir o jogo", analisou o volante Magrão.



Em busca da vitória, o técnico Tite tirou o volante Guiñazu e colocou Adriano, e foi ele quem abriu o placar logo aos 3min, quando Nilmar desarmou Henrique e rolou para o meio da área, onde o atacante só escorou: 1 a 0. Sem se abater, o Goiás adotou postura mais ofensiva.



Com mais espaço, o Inter tinha mais facilidade para criar, com Taison, Nilmar e Adriano exigindo muito de Harlei. Num grande lançamento de Alex aos 19, Nilmar arrancou em direção ao gol, mas chutou para fora e perdeu grande chance.



O Alviverde não se intimidava e dava ritmo forte à partida, mas exagerava nos cruzamentos, e barrava no compacto trio defensivo colorado. Acuados, os donos da casa mudavam de estratégia e procuravam garantir a vantagem, assustando nos contra-golpes. Na raça, o Inter segurou o ímpeto goiano e garantiu a vitória.



INTER

Clemer; Ricardo Lopes, Índio, Sorondo e Marcão; Edinho, Guiñazu (Adriano), Magrão e Taison (Maycon); Alex e Nilmar (Andrezinho)

Técnico: Tite



GOIÁS

Harlei; Ernando, Henrique e Paulo Henrique (Rafael Marques); Vitor, Ramalho, Fernando, Romerito, Paulo Baier (Adriano Gabiru) e Julio César (Schwenk); Iarley

Técnico: Hélio dos Anjos



Data: 9/7/2008 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ)





Coritiba atropela a Lusa, vence por 4 a 0 e se reabilita no Brasileiro



Mesmo jogando com um time bastante desfalcado, o Coritiba atropelou a Portuguesa, nesta quarta-feira (09), e venceu por 4 a 0, em partida disputada no Couto Pereira, em Curitiba. Os gols do jogo aconteceram todos no segundo tempo, marcados por Keirrison, Rubens Cardoso e Hugo (2). Com a vitória o Alviverde se reabilitou da derrota por 3 a 0 para o Inter e respirou na classificação, já que iniciou a décima rodada sob séria ameaça de ingressar na zona de rebaixamento. O time saltou da 16ª para a 9ª colocação, com 13 pontos.



A Lusa sofreu sua segunda derrota seguida. O time paulista - que havia perdido para o Vitória por 2 a 1, em casa, na última rodada - permaneceu com 12 pontos e caiu da 9ª para 11ª colocação.



Na próxima rodada, sábado, o Coritiba viaja para enfrentar o Goiás, às 18h20, no Serra Dourada. A Lusa volta jogar no próximo domingo, às 18h10, em Porto Alegre, com o Grêmio.



CORITIBA 4 X 0 PORTUGUESA



Coritiba

Edson Bastos; Tiago Bernardi (Michael), Rodrigo Mancha e Felipe; Marcos Tamandaré, Leandro Donizete, Rubens Cardoso, Marlos (João Henrique) e Guaru; Hugo e Keirrison (Henrique Dias).

Técnico: Dorival Júnior



Portuguesa

André Luis; Patrício, Halisson, Maurício e Bruno Recife; Dias (Sidnei), Gavilán, Preto (Carlos Alberto) e Edno; Diogo e Washington (Rogério)

Técnico: Vágner Benazzi



Data: 09/07/08, quarta-feira

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (Fifa/RS)

Auxiliares: Marcelo Bertanha Barisone (RS) e Ediney Guerreiro Mascarenhas (RJ).