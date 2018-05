Facex 'papa tudo' no vôlei de praia e badminton Escola festeja o bom momento e segue luta pelo vice-campeonato.

A Facex continua firme no seu projeto de figurar entre os primeiros colocados dos Jogos escolares deste ano - 38ª edição. Esta semana, a instituição 'papou tudo' no badminton, modalidade que estreou nos Jern's, e vôlei de praia. "Foi um resultado sensacional, muito

expressivo. Tudo isso é o resultado de muito treino e dedicação dos alunos e professores durante todo o ano", destacou Antônio Carlos (Cazuza), coordenador de esportes da Facex.



No vôlei de praia, a Facex levou a melhor nas duplas das categorias infantil e juvenil, feminino e masculino. Já no badminton, só deu Facex nas seis categorias em disputa (mirim, infantil, juvenil, feminino e masculino). "Não fizemos mais do que nossa obrigação", completou Cazuza, que também é presidente da Federação de Badminton do Rio Grande do Norte e maior responsável pela implantação desta modalidade em Natal.



A Facex entrou na competição com 540 atletas – um recorde particular – e depois de tanto investir no departamento de esporte espera colher bons frutos já este ano, alcançando, pelo menos, o vice-campeonato. "O nosso objetivo é chegar entre os primeiros colocados", confirmou Cazuza.