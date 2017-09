Na ONU, EUA pedem 'medidas mais duras possíveis' contra Coreia do Norte

Os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU, nesta segunda-feira, 4, que imponha "as medidas mais duras possíveis" contra a Coreia do Norte, em resposta ao mais potente teste nuclear de Pyongyang, realizado no fim de semana.



"Apenas as sanções mais duras vão nos possibilitar resolver esse problema pela diplomacia", alegou a embaixadora dos EUA na organização, Nikki Haley, em uma reunião de emergência do órgão.

Já a China voltou a defender o diálogo com Pyongyang e advertiu o Conselho que não permitirá o caos, nem uma guerra na Península Coreana.

"A situação na península se deteriora constantemente enquanto falamos, entrando em um círculo vicioso", disse o embaixador chinês, Liu Jieyi. "O tema da península deve se resolver pacificamente. A China nunca permitirá o caos, nem a guerra", garantiu.