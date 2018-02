Perfil Wober Júnior: um candidato eleito pela família

David Freire O deputado Wober Júnior conversa com eleitor no portão de casa.

Nascido em Natal, mais precisamente no bairro do Alecrim, este flamenguista de coração e alecrinense por opção – seu pai foi diretor de futebol do “periquito” – disse que aprendeu com Natal a “lutar pela liberdade, justiça e enfrentar os desafios para vencer os medos”.Vilma Lúcia, irmã de Wober Júnior, revelou algumas particularidades do irmão como, por exemplo, o fato dele ser bom cozinheiro. “Ah, ele gosta de cozinhar. Mas não é de ir direto à cozinha. Wober gosta de receber os amigos. Aí sim, ele prepara, de preferência, um bom peixe”, disse.Outras características que ela destaca no irmão é o gosto por viagens e pela leitura. “São duas coisas que ele sempre que pode faz”, completou. O fato de ser um adepto da leitura é corroborado pela esposa Ângela Pinheiro, com quem é casado há 21 anos. “Ele estuda muito e gosta da leitura. Isso o faz conhecer bem a cidade (Natal)”, comentou.Para Wober, que é advogado por formação e político por opção, as motivações para entrar na política foram o “senso de liberdade e justiça”. “Quando comecei na política, o Brasil vivia uma ditadura militar sangrenta e perseguidora. Foi contra isso que me rebelei e é contra isso que ainda luto”, recorda o postulante à Prefeitura de Natal.Em sua vida política, Wober Júnior exerceu o mandato de deputado estadual em três legislaturas, vereador por três mandatos em Natal (1982 a 1994), presidente da antiga Fundação de Esportes de Natal (Fenat) hoje Secretaria de Esportes e Lazer (Sel), secretário Estadual de Educação e chefe do Gabinete Civil na gestão Wilma de Faria. Atualmente, está em sua quarta legislatura como deputado estadual na Assembléia Legislativa.Questionado como tem sido sua vida – e da sua família – depois que lançou sua candidatura a prefeito, Wober explicou que sua mulher e filhas são envolvidas nas atividades políticas. “Elas trabalham na campanha como se fossem candidatas. Não há esse trauma de distanciamento porque nós estamos sempre na mesma luta”, afirmou durante uma caminhada acompanhada pelo Nasemana na zona Norte onde estavam sua esposa e as duas filhas.Já Ângela confessa que “ser esposa de candidato é cansativo porque tem que se dedicar muito pra fazer as coisas acontecerem, mas é gratificante essa experiência nova para todos”. “A gente aprendeu muito com isso”, completou.Ela contou como foi o dia em que Wober chegou e disse que iria concorrer à Prefeitura de Natal. “Quando ele me falou, perguntei: ‘gordo’, você tem certeza que isso vai ser bom para você, para o partido. E ele respondeu: vai ‘maga’, vai”, narrou.Considerado pelas filhas como um pai sincero e justo, o fato de ser candidato a prefeito de Natal é enaltecido por elas. “É uma coisa que me dá muito orgulho ser filha de um candidato a prefeito de Natal porque ele realmente está mostrando ser muito preparado e é muito bom ver que um exemplo que sigo tem toda essa experiência para governar a cidade”, destacou Camila Pinheiro, uma das filhas de Wober Júnior.Quanto ao fato do pai ter vários compromissos ao longo do dia e isso deixá-lo sem ver a família por alguns momentos, Camila afirma que “a gente vai organizando direitinho. A agenda dele já é bem cheia como deputado. Então, isso faz com que nos acostumemos e assim aproveitar da melhor forma para ficar junto dele.”Camila tem Wober Júnior como “um pai maravilhoso”. “Ele é compreensivo e que acaba passando a mão na cabeça da gente sempre que precisa”, contou. Outra característica destacada pela filha é a sinceridade. “Ele é um paizão. Companheiro, amigo carinhoso”, elogiou.Com relação à votação do domingo, Ângela Pinheiro acredita que “Natal vai ter uma surpresa” e dá seus argumentos: “a gente sente na rua e vê que é diferente do que as pesquisas nos mostram”.