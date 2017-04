Carlos Santos se defende de denúncia do MP

Elpídio Júnior O vereador afirma que vai provar que não fez nada de errado.

“Isso para mim é novidade.” A declaração é do vereador Carlos Santos (PR), que foi um dos 22 denunciados pelo Ministério Público na Operação Impacto.



A denúncia é de que ele tenha aceitado a proposta de receber um cheque de R$ 30 mil da Abreu Imóveis para aprovação de emendas e derrubada de vetos no plano diretor de Natal, que foi votado na Câmara Municipal em meados de julho de 2007.



O vereador ficou sabendo da denúncia através da equipe de reportagem do Nominuto.com e se defendeu.



“Eu não fiz nada de errado. Na época, fui chamado apenas para prestar esclarecimentos à justiça. Mas se o Ministério Público está denunciando, farei de tudo para provar que não fiz nada. Tenho minha consciência tranqüila.”



O crime de corrupção passiva prevê de um a oito anos de reclusão e multa.