Futebol Feminino: Brasil vence Alemanha e avança para a final do torneio

Divulgação/fifa.com Tânia e Formiga comemoram o gol de empate.

A Seleção Brasileira Feminina goleou a Alemanha, de virada, por 4 a 1, no Estádio Olímpico de Xangai, e está classificada para a final das Olimpíadas de Pequim.



A adversária do jogo desta quinta-feira, às 10 horas de Brasília, em Pequim, sai do confronto entre Estados Unidos e Japão, que jogam nesta segunda-feira, às 10 horas de Brasília, em Pequim. Formiga, Cristiane (dois) e Marta garantiram a vitória do Brasil.



O Brasil ainda não tinha encontrado seu verdadeiro futebol nas Olimpíadas de Pequim. Mas nesta segunda-feira, o que se viu no Estádio Olímpico de Xangai foi uma demonstração de que a técnica e a habilidade, escoradas em um conjunto forte, é que verdadeiramente decidem uma partida de futebol.



Foi o que aconteceu na primeira vitória brasileira sobre as atuais campeões do mundo, conseguida de maneira categórica e com direito a gols com a marca de craques como são Marta e Cristiane.



Quando Brasil e Alemanha se enfrentam, o que se vê em campo é o maior clássico da história do futebol feminino. Desta vez não foi diferente.



O jogo começou de forma movimentada, e logo aos nove minutos a atacante Prinz roubou uma bola, após falha da zagueira Érika, e abriu o placar. As meninas do Brasil precisavam sair para o jogo para continuar sonhando com a medalha de ouro inédita.



Aos 17 minutos, uma atacante alemã aproveitou nova falha da zaga do Brasil e a goleira Bárbara fez boa defesa, em chute rasteiro.



O Brasil encontrava problemas para sair a bola da defesa. Sempre com chutões para a frente, sem precisão. Quando o time começou a tocar a bola com mais rapidez, a habilidade de Marta, Cristiane, Daniela Alves, Maycon e Formiga passou a prevalecer.



A Seleção Feminina já estava dominando o jogo, buscando um gol para equilibrar o placar ainda no primeiro tempo.



Aos 26 minutos, Cristiane dividiu de bicicleta coma goleira, e no rebote, Marta chutou forte para a goleira Angerer defender. Aos 34 minutos, Cristiane aproveitou cobrança de escanteio e cabeçeou com perigo pelo lado do gol da Alemanha.



Aos 35 minutos, Daniela Alves tentou um chute de fora da área, mas a goleira alemã fez a defesa em dois tempos.



Aos 43 minutos, Cristiane fez bonita jogada pela esquerda, rolou a bola na área, Marta furou, e Formiga, com força e precisão, chutou sem defesa para a goleira e igualou o placar no final do primeiro tempo.



Depois do gol, as jogadoras do Brasil ganharam mais confiança e começaram a chegar mais vezes com perigo ao gol. Antes do fim da primeira etapa, Marta chutou com força de fora da área, e Angerer espalmou para escanteio.



Na cobrança, o Brasil quase chegou ao segundo gol com uma cabeçada de Simone Jatobá. No segundo tempo, 4 a 1 para o Brasil. Cristiane chega à artilharia das Olimpíadas, com cinco gols.



Segundo tempo



No segundo tempo, as meninas do Brasil voltaram dispostas a reverter o placar. Jogando na espera, e usando dos contra-ataques, o Brasil conseguiu a virada, a vitória e a vaga na final das Olimpíadas de Pequim.



Logo aos três minutos, Marta puxou um contra-ataque e rolou para Cristiane, que com muita categoria tocou para o fundo das redes sem chances para a goleira alemã: 2 a 1. Quatro minutos depois, Marta começou outro contra-ataque, mas desta vez não tocou para Cristiane. Driblou duas zagueiras e colocou com o bico do pé esquerdo para marcar 3 a 1 para o Brasil.



Cristiane ainda marcou mais um, e um golaço. A atacante driblou quase toda a defesa alemã e chutou de direita sem chances para Angerer: 4 a 1. Este foi o quinto gol da Cristiane nesta edição das Olimpíadas, que é a artilheira do torneio de futebol feminino.



O resultado foi histórico. A defesa da Alemanha é vista como a melhor do mundo no futebol feminino. Mas o melhor futebol do mundo é o brasileiro. A habilidade, a raça e a disposição Seleção Feminina garantiram mais uma medalha para o futebol feminino brasileiro. Chegou a hora do ouro inédito.



A Seleção Feminina jogou com Bárbara, Erika, Renata Costa e Tânia Maranhão; Simone Jatobá, Daniela Alves (Francielle), Formiga, Ester e Maycon; Marta e Cristiane (Fabiana).