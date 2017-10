Assembléia publica ato contra o nepotismo na Casa

Vlademir Alexandre AL também procura se adequar à determinação do STF.

O objetivo do ato é de adequar o quadro de pessoal da Assembléia às determinações impostas pelo Supremo Tribunal Federal que tratam de nepotismo nos três poderes. Os servidores que se enquadrarem na súmula serão exonerados.De acordo com a determinação, os atuais ocupantes de cargos comissionados têm um prazo de 30 dias – contados a partir desta terça-feira – para prestar informações sobre parentesco até terceiro grau. A não prestação da declaração pressupõe a existência de vínculo de parentesco, o que implica na demissão do servidor. A declaração prestada pelo servidor deverá ser entregue na Coordenadoria de Recursos Humanos da Assembléia Legislativa."Acredito que teremos poucos casos porque desde 2006, quando houve uma recomendação do Ministério Público, que a Assembléia Legislativa se adequou demitindo parentes de primeiro e segundo grau. Agora, com a extensão da súmula ao parentesco de terceiro grau, faremos as adequações necessárias", afirma a Procuradora-Geral da AL, Rita das Mercês Reinaldo.O presidente da Casa, Robinson Faria (PMN), destacou que a súmula será cumprida com rigor. "A Assembléia vai cumprir fielmente a súmula. Quem tiver de ser demitido, o será", declarou.No fim da semana passada, o Governo do Estado também publicou decreto solicitando que os funcionários que ocupam cargos comissionados no Executivo estadual preencham formulários informando se há parentesco com ocupantes de cargos de chefia, direção, assessoramento, ou ainda com a Governadora e o vice-governador.