BNB oferece oficinas de elaboração de projetos

O Banco do Nordeste realiza durante o mês de julho uma série de oficinas de elaboração de projetos, com o objetivo de oferecer maiores oportunidades de acesso aos recursos do Programa BNB de Cultura.As oficinas serão realizadas dentro de um período de 28 dias em 38 cidades de 11 estados que correspondem à área de atuação do BNB.O projeto foi iniciado em Fortaleza, no último dia 04, e esta semana segue pelo estado do Maranhão.No Rio Grande do Norte, os encontros serão realizados em Natal, no dia 16 de julho, e nos municípios de Angicos, no dia 23 e Santa Cruz, no dia 25.Nessas oficinas serão apresentados todos os detalhes desta edição do programa, inclusive sobre preenchimento do formulário de inscrição, bem como os resultados das edições anteriores. A participação nas oficinas é gratuita e sem a necessidade de inscrição prévia.

Confira os locais e horários das oficinas do Programa BNB de Cultura no Rio Grande do Norte:

Natal - 16/07, às 8h30;Local: Teatro de Cultura Popular Chico Daniel/Fundação José Augusto – Rua Jundiaí, 641 – TirolAngicos - 23/07, às 8h30;Local: Auditório da 8ª. Diretoria Regional de Educação -DIRED - Rua Aristófanes Fernandes - Alto do TriânguloSanta Cruz - 25/07, às 8h30;Local: Casa de Cultura Popular Palácio do Inharé - Rua Dr. Pedro Medeiros - 01 – CentroInformações: (84) 3133 3226

*Com informações do site do BNB